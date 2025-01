Abbatte con l'auto una colonna elettrica del telefono e scappa: identificata e sanzionata.

Identificata e sanzionata

Il sinistro che ha visto coinvolta un'autovettura si è verificato nella serata di domenica 5 gennaio 2025 verso le 19 in via Alcide de Gasperi a Rezzato. Alla guida dell'auto una donna, si è poi scoperto che l'auto non era di sua proprietà: nel percorrere una via nel centro della città per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, ha sbandato e divelto l'arredo urbano per poi darsi alla fuga a piedi.

Abbatte con l'auto una colonna elettrica del telefono

Ad essere coinvolta una colonna elettrica del gestore telefonico: non pochi i disagi e i disservizi che si sono creati, a cominciare dal malfunzionamento delle rete internet in numerose abitazioni, problemi che tutt'ora, in alcuni casi, permangono. Importante si è rivelato il pronto intervento di una pattuglia della Polizia Locale, unito all'opera di collaborazione dei cittadini residenti che ha permesso di identificare la donna. Quest'ultima si trovava nell'abitazione della madre: oltre ad aver ammesso le sue responsabilità si è giustificata dicendo che si trattava del suo primo incidente stradale.

Nei suoi confronti è scattata una sanzione, le verrà poi sospesa la patente di guida.