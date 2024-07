Rezzato: la Polizia Locale intensifica i controlli nei parchi

Controlli intensificati nei parchi per la Polizia Locale di Rezzato.

Previsto nei mesi estivi un rafforzamento dei controlli sul territorio da parte della Polizia Locale, in particolare nei parchi e nei giardini pubblici per assicurare la vivibilità delle zone.

Ecco perché gli agenti del Comando della Polizia Locale di Rezzato hanno aumentato la loro presenza in queste aree del territorio che, nei periodi più caldi, vedono l'intensificarsi della presenza di famiglie, nonni e bambini. E dove quindi la necessità di sicurezza diventa più urgente.

Controlli continuativi

In particolare è previsto un maggior numero di servizi negli orari in cui le zone in questione risultano essere maggiormente frequentate. I controlli verranno effettuati in maniera continuativa e la Locale li effettuerà anche in abiti civili al fine di reprimere comportamenti inappropriati ed incivili. L’attività di controllo dei parchi della Città di Rezzato avrà anche come obiettivo la prevenzione di circostanze compromettenti la sicurezza urbana, oltre a svolgere una funzione di deterrenza.