Rezzato: consegnati 179 pacchi alimentari alla Caritas parrocchiale.

Sono stati consgenati ieri (lunedì 1 luglio 2024) alla Caritas parrocchiale 179 pacchi alimentari.

La ditta della ristorazione scolastica, il cui appalto si è concluso domenica 30 giugno 2024, aveva proposto come miglioria in sede di gara la fornitura di pacchi alimentari per i servizi sociali. In ragione della collaborazione che ha visto negli anni Caritas-Oratori e Comune di Rezzato impegnati in un reciproco sostegno a favore dei bisognosi e al soddisfacimento delle loro primarie necessità, il comune ha deciso di conferire alla Caritas i pacchi affinché vengano soddisfatti i bisogni degli utenti.

