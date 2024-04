Rezzato: il parco Cargnoni ha aperto al pubblico

Il parco Cargnoni di Rezzato ha aperto al pubblico.

Rezzato, riapre il parco Cargnoni

Un'ottima notizia per gli abitanti di Rezzato ma non solo. Il parco Cargnoni ha riaperto i battenti. Di grande importanza l'area sportiva pensata per essere utilizzata anche da atleti con disabilità.

Terminato il primo lotto

É stato terminato il primo lotto del progetto pensato all'insegna dell'inclusività e del relax per le famiglie. Un nuovo spazio, quindi, a disposizione della comunità. Il progetto è stato finanziato con 36mila euro tramite la linea 2 del bando regionale per i parchi inclusivi: l'obiettivo è quello di arricchire lo spazio in questione con giochi per bambini, aumentare il numero di percorsi pedonali oltre a percorsi relax. Il tutto per permettere alle famiglie di godere di momenti di relax e favorire anche la socializzazione e l'inclusione sociale.