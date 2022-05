Rete di Daphne «conquista» Villa Mazzotti: Avvocathy è l’ospite del super evento

chiari

Avvocata italiana specializzata in diritto antidiscriminatorio, attiva nella tutela della comunità LGBTQ+, sarà una delle voci dell'evento che si terrà domenica 5 giugno.

Arriva in Villa Mazzotti l’evento «Facciamo Rete di Daphne». L’appuntamento, in Villa Mazzotti, è per domenica 5 giugno e non mancherà nemmeno un ospite speciale, Cathy La Torre (nell'immagine di copertina, foto di Pietro Baroni): un'avvocata italiana specializzata in diritto antidiscriminatorio, con particolare riferimento a quelle basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, e ai diritti della comunità LGBTQ+ e delle nuove tecnologie.

L’evento e la Rete di Daphne

Ma andiamo con ordine: l’evento, patrocinato dal Comune di Chiari e dall’assessorato alle Pari Opportunità, è organizzato dall’associazione Rete di Daphne, centro antiviolenza che ha come mission la costruzione di una rete territoriale preparata, solida ed efficace per l’accoglienza e sostegno delle donne vittime di violenza. Volta al contrasto e al contenimento del fenomeno della violenza di genere, l’associazione promuove attività di prevenzione e sensibilizzazione sul territorio, operando nell’ovest bresciano con quattro sportelli (Iseo, Palazzolo, Chiari e Orzinuovi) gestiti da volontarie e professioniste. (ht tps://www.retedidaphne.vibra.re/).

In Villa Mazzotti, che si tingerà di viola per il pomeriggio di domenica 5 giungo, dalle 15 alle 23.30 ci saranno market di artigiane, food Truck con possibilità di pic-nic nel parco, live painting, laboratori ludici per bambini, performance di Idea Teatro e musica con Eyes, Be Quiet, Ella codesta e KikkaDJ. Non mancherà nemmeno la videoinstallazione nata dalla collaborazione di Danza Studio Chiari di Sonya Mura e l’associazione Viva Vittoria odv. Infatti, si potranno acquistare le famose coperte fatte a maglia di Viva Vittoria, opera relazionale condivisa, il ricavato verrà devoluto all’Associazione per sostenere le attività del centro antiviolenza. Durante tutta la durata dell’evento presso gli stand Rete di Daphne ci sarà la possibilità di conoscere l’associazione e le attività del centro antiviolenza. Verrà consegnato anche un «buono aperitivo» a tutte le persone che visiteranno lo stand.

L’intervento di Cathy La Torre

Ospite d’onore dell’evento sarà proprio Cathy La Torre, conosciuta su Instagram come Avvocathy. La Torre è un’avvocata specializzata in diritto antidiscriminatorio, con particolare interesse verso le tematiche LGBTQ+, che dialogherà con Rachele Manzaro, sui temi relativi al contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere. In questa occasione, Avvocathy presenterà il suo nuovo libro «Ci sono cose più importanti», nel quale l’autrice disegna la mappa di un viaggio nei diritti che non possono più attendere.

Nata a Erice da madre statunitense e padre siciliano, dopo il liceo classico, si trasferì a Bologna per frequentare l'Università, dove si laureò in Giurisprudenza nel 2004 (dal 2011 è iscritta all'Albo degli avvocati). Nel 2008 ha fondato il Centro Europeo di Studi sulla Discriminazione e nel 2010 è stata nominata vicepresidente del Movimento Identità Trans (carica ricoperta fino al 2019). Nel 2016 ha co-fondato l'associazione Gay Lex: una rete di avvocati e ad attivisti per la tutela dei diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans. Importante anche il suo impegno in politica, soprattutto nella «sua» Bologna e anche nel direttivo nazione di Sinistra Ecologia Libertà. Inoltre, nel 2018 ha fondato lo studio Legali Associate Wildside Human First insieme all'avvocata Silvia Gorini.

«Odiare Ti Costa»: questo il titolo della campagna che offre assistenza legale a chi è vittima di violenza e diffamazioni sul web e da lei lanciata nel luglio del 2019. La Torre, grazie a questo progetto, ha vinto il primo premio nella categoria «professionisti pro bono» ai The Good Lobby Awards dello stesso anno.

L’evento è gratuito, ma è necessaria l’iscrizione sul sito della Proloco di Chiari (http://www.prolocochiari.it/evento/facciamo-rete-di-daphne-presentazione-libro/).

