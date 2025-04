Residuo bellico a Palazzolo sull'Oglio, era un falso allarme: riaperto Parco Metelli

Non una mina, ma un pezzo di metallo arrugginito: falso allarme a Parco Metelli, riaperto al pubblico dopo che ieri, lunedì 21 aprile, era stato ritrovato di un presunto ordigno bellico.

Residuo bellico a Palazzolo, era un falso allarme: riaperto Parco Metelli

L'oggetto era stato ritrovato ieri pomeriggio, individuato da padre e figlio che stavano setacciando l'area vicino al ponte ferroviario con un metal detector. Subito era scattata l'evacuazione di Parco Metelli per garantire la sicurezza delle numerose persone che avevano scelto il polmone verde per trascorrere la Pasquetta. Ma se le operazioni dei carabinieri sono state vere e veloci, falso è stato l'allarme. Giunto sul posto questa mattina, martedì 22 aprile, gli artificieri hanno fatto esplodere l'oggetto, che altro non era se un pezzo di metallo arrugginito. Un prudenza comunque comprensibile, visto lo storico di ritrovamenti che ha caratterizzato gli anni passati. Il parco, in mattinata, è stato riaperto al pubblico.