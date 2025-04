E' attesa per domani, martedì 22 aprile, la squadra degli artificieri incaricata di controllare e rimuovere il residuo bellico (è possibile si tratti di una mina anticarro, in avanzato stato di deterioramento) ritrovato questo pomeriggio all'interno di Parco Metelli, a Palazzolo sull'Oglio.

Residuo bellico a Palazzolo sull'Oglio, programmata la rimozione con gli artificieri

Il parco è stato chiuso già nel pomeriggio, quando un ragazzo e suo padre sono incappati nel residuato mentre usavano un metal detector. Subito sono state allertate le forze dell'ordine, che per sicurezza hanno evacuato il Parco e allontanato le numerose persone che avevano scelto il polmone verde per celebrare la Pasquetta. L'area è stata delimitata e sono stato avviati gli accertamenti. Domani, come comunicato dall'Amministrazione del sindaco Gianmarco Cossandi, sono attesi gli artificieri da Milano, che si occuperanno degli accertamenti e, se necessario, di fare brillare l'ordigno.

Nel frattempo il parco è stato chiuso al pubblico, mentre l'area è sorvegliata dai carabinieri della compagnia di Chiari per precauzione.