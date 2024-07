Record di partecipazione alla 24H di Motella

Record di partecipazione alla 24h, ieri (domenica 7 luglio 2024) a Motella, frazione di Borgo San Giacomo. La manifestazione gabianese, iniziata alle 14 di sabato 6 luglio 2024, ha raccolto nel paesino bassaiolo 32 squadre di calcio a 6, pronte a sfidarsi fino all’ultimo rigore. Il “ring” è stato come sempre il campo da calcio della parrocchia SS. Fabiano e Sebastiano.

Due giorni da record

Un vero e proprio tour de force quello che hanno messo in atto gli organizzatori, che ha visto i volontari impegnati ininterrottamente per garantire il servizio fino alle 12 di domenica. Il risultato? Un mix di convivialità e spettacolarità, che ha saputo come sempre coinvolgere e unire sotto lo stesso tetto generazioni diverse, come dimostrato dal continuo pellegrinaggio di avventori registrato sabato. A movimentare la serata i “Figli Unici”, dj set “Mauro Tarletti” unito all’ottimo cibo dei food trucks e della “cucina” di casa.

Un primato sotto ogni aspetto.

Un primato sotto ogni aspetto, quello di quest’anno, come testimoniato dai volontari che da sedici anni a questa parte organizzano la kermesse.