Rapina in banca, fuga dei ladri con cassaforte vuota

Rapina in banca nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 febbraio 2023.

Rapina in banca, va male ai ladri

Ad essere presa di mira la bcc Agro Brescia di Fiesse, un colpo non andato a buon segno per i ladri che se la sono data a gambe con una cassaforte vuota. Più pesante è stato invece il bilancio dei danni per l'istituto di credito: per entrarvi i ladri hanno forzato le porte scorrevoli per poi entrare in azione anche se l'unica cosa che sono riusciti a portarsi via è stata una grossa cassaforte. L'aver forzato le porte scorrevoli ha fatto sì che scattasse l'allarme.

L'intervento dei Carabinieri, i ladri se ne erano già andati

Ad intervenire immediatamente sul posto i carabinieri della Stazione di Gambara così come i colleghi del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Verolanuova: sul posto non c'èera più nessuno. I ladri, infatti, se ne erano già andati portando con se la cassaforte vuota dalla sera precedente.

Non si è trattato di un caso isolato: con molta probabilità la stessa banda pare abbia messo a punto altri colpi in almeno altre due banche nel Cremonese (a Pessina Cremonese e a Persico Dosimo).