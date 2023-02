Rapina nel parcheggio, ferito un automobilista: per uno dei ladri sono scattate le manette.

Rapina ai danni di un automobilista

I Carabinieri della Stazione di Gussago hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal GIP di Brescia su richiesta della locale Procura, nei confronti di un sessantenne di origini kosovare, ritenuto presunto responsabile di una rapina ai danni di un automobilista nei pressi del Franciacorta Outlet Village di Rodengo Saiano nel pomeriggio dello scorso 9 gennaio 2023

Parcheggia l'auto e rimane ferito

La vittima, un quarantacinquenne di Montichiari, poco dopo aver parcheggiato la propria autovettura, aveva sentito l’allarme sonoro e tornato verso il veicolo ha sorpreso due persone che avevano infranto un vetro e che stavano rovistando all’interno del veicolo. Una volta avvicinatosi è stato affrontato dai ladri che lo hanno colpito al volto con un strumento contundente, minacciandolo poi con una pistola per assicurarsi la fuga. Il malcapitato ha riportato un’ampia e profonda ferita alla fronte per la quale sono stati necessari diversi punti di sutura presso il P.S. dell’Ospedale Civile di Brescia.

Ancora da capire chi fosse il complice

Una dettagliata descrizione fatta dalla vittima in sede di denuncia ha permesso ai Carabinieri di Gussago di giungere in poco tempo all’identificazione di uno dei due presunti autori del reato che, dopo serrate ed ininterrotte ricerche, è stato rintracciato ed arrestato il successivo 14 febbraio, nonostante non avesse una fissa dimora. Sono ancora in corso le indagini per l’identificazione del complice.