Rapina il supermercato, due giorni dopo si costituisce: denunciato un 25enne di Ospitaletto

Si è presentato in caserma, accompagnato dal padre, per costituirsi. Ha ammesso di essere stato lui, pochi giorni prima, a rapinare il Carrefour di Ospitaletto, minacciando una dipendente con una pistola giocattolo per farsi consegnare i soldi della cassa: per il malvivente, un 25enne residente in paese, è scattata la denuncia.

La rapina al supermercato

L’episodio è avvenuto domenica mattina, nel supermercato di via Padule. Sembrava in cliente come tanti, in una giornata come tante: il giovane, a volto scoperto, è entrato e ha iniziato a girare per gli scaffali, fingendo di fare la spesa, temporeggiando tra le corsie colme di prodotti in attesa del momento giusto per colpire, che si è presentato poco dopo. Approfittando delle casse vuote, si è diretto verso l’addetta con la sua finta spesa: a battere cassa, però, è stato lui.

Quando si è trovato faccia a faccia con la dipendente ha estratto la pistola, una scacciacani, e gliel’ha puntata contro. Ma se l’arma era finta, lo spavento è stato vero: troppo per accorgersi del tappo rosso della pistola giocattolo. Sotto shock, la donna ha consegnato al rapinatori tutti i soldi della cassa, circa 200 euro, che l’uomo ha arraffato in fretta prima di fuggire e fare perdere le sue tracce.

Si presenta dai carabiniere e ammette le sue colpe: denunciato

Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Chiari e della stazione di Ospitaletto, che hanno subito avviato le indagini sul caso per identificare il malvivente, mentre l’arma giocattolo (la riproduzione di una Beretta 92) è stata ritrovata a poca distanza dal negozio e sequestrata. I militari hanno raccolto la descrizione dell’uomo e acquisito le immagini della videosorveglianza comunale per rintracciare il rapinatore. Alla fine, questa mattina (martedì 27 gennaio), è stato proprio lui ad andare da loro. Ad accompagnarlo è stato il padre, a cui il figlio poco prima aveva confessato l’accaduto, dicendo di aver agito sotto l’effetto di stupefacenti. Il giovane, classe 2001 e residente in paese, è stato denunciato per rapina.