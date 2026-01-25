Finge di fare la spesa, poi la rapina: colpo da 200 euro al Carrefour di Ospitaletto

L’ha minacciata con una pistola per farsi consegnare i soldi della cassa, poi è scappato con un bottino di 200 euro. Ma se l’arma era finta, una scacciacani, lo spavento vissuto dalla dipendente del Carrefour di Ospitaletto è stato vero. Sull’episodio ora indagano i carabinieri della Compagnia di Chiari.

Un bottino da 200 euro

E’ successo questa mattina, verso le 10.30. L’uomo, un soggetto non ancora identificato, si è introdotto all’interno del Carrefour di Ospitaletto, in via Padule. Prima di colpire ha girato per le corsie, facendo finta di fare la spesa, in attesa del momento opportuno per colpire. L’occasione si è presentata poco dopo, quando alla casse era presente solo la dipendente. Puntandole contro l’arma giocattolo, l’ha minacciata intimandole di consegnargli i soldi presenti nella cassa: circa 200 euro, con cui è scappato facendo perdere le proprie tracce. Allertati, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ospitaletto. Sotto shock, ma illesa, la commessa ha raccontato l’accaduto e fornito ai Carabinieri tutti i dettagli sul rapinatore, un uomo italiano, che ha colpito a volto scoperto, forse consapevole del fatto che il supermercato era privo di videosorveglianza. La pistola scacciacani è stata trovata a poca distanza dal super mercato, abbandonata. Sono in corso le indagini per risalire al colpevole.