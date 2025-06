Radiologia, da oggi al via il graduale ripristino delle attività all'ospedale di Chiari dopo il maltempo

Radiologia, da oggi pomeriggio (martedì 17 giugno 2025) al via il graduale ripristino delle attività all'ospedale di Chiari.

Al via il graduale ripristino delle attività di radiologia

Il violento temporale con grandine di ieri (lunedì 16 giugno 2025) ha provocato disagi nel presidio di Chiari, in particolare nel servizio di Radiologia. Caduta di calcinacci e allagamenti hanno causato la temporanea sospensione delle attività, senza danni a persone o apparecchiature. Il personale ha prontamente attivato misure per garantire la continuità delle prestazioni, dirottando le urgenze verso altri presidi in accordo con AREU e riorganizzando gli appuntamenti programmati. Allagamenti e infiltrazioni in altre aree sono stati rapidamente gestiti, consentendo la prosecuzione delle attività. Il Pronto Soccorso ha mantenuto l’assistenza, seppur con limitazioni, grazie al trasferimento temporaneo di pazienti verso Iseo e strutture limitrofe.

Utenza esterna

A seguito di tutte le verifiche necessarie e degli interventi effettuati per garantire la sicurezza degli ambienti, sono state riattivate le attività del Pronto Soccorso e sono riprese le prestazioni radiologiche per interni. A partire da domani, mercoledì 18 giugno 2025, verranno progressivamente riattivate anche le prestazioni rivolte all’utenza esterna. Anche gli utenti con appuntamenti programmati, così come parte del personale sanitario, sono stati redistribuiti sulle sedi di Iseo e Orzinuovi, consentendo una gestione efficace dei flussi e limitando i disagi. A supporto delle attività radiologiche a Chiari, si è inoltre potuto contare sull’utilizzo della risonanza magnetica mobile, ancora disponibile in loco fino a domenica. Riguardo il servizio di Radiologia, si conferma che le apparecchiature non hanno subito danni: dopo i necessari controlli e test di sicurezza, sono tornate pienamente operative.

Il Pronto Soccorso di Iseo ha gestito con efficienza l’elevato afflusso di pazienti, garantendo continuità assistenziale, mentre, in accordo con AREU, le emergenze più gravi sono state indirizzate anche verso altre strutture del territorio bresciano. Nonostante le criticità, il personale ha operato con efficacia per salvaguardare sicurezza e continuità dei servizi, mentre le squadre tecniche hanno tempestivamente ripristinato la piena funzionalità degli spazi interessati.