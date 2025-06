Maltempo a Chiari, danni alla Radiologia dell'ospedale: possibili disagi

A causa della violenta grandinata che oggi ha colpito in particolare l'Ovest Bresciano e Chiari , anche all'ospedale cittadino si sono verificati alcuni danni. Asst Franciacorta ha comunicato anche una possibile sospensione dei servizi di Radiologia.

Danni in ospedale per il maltempo a Chiari

Il possibile (temporaneo) disservizio riguarderebbe soltanto la Radiologia, la cui struttura è stata colpita in modo più importante. Sono possibili, spiega l'Asst "sospensioni o variazioni" delle prestazioni radiologiche, per le quali "gli utenti coinvolti verranno contattati direttamente da ASST Franciacorta per l’eventuale riprogrammazione dell’appuntamento. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la comprensione".

La violenta grandinata e l'acquazzone che attorno a mezzogiorno hanno colpito la zona ha fatto danni anche nel resto della città, dove si sono allagati diversi sottopassaggi (in uno un camion è rimasto intrappolato, fortunatamente senza gravi conseguenze).