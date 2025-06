Violenta grandinata si abbatte a Chiari e sulla Franciacorta.

Una violenta grandinata si è abbattuta sul comune di Chiari, ad essere colpiti anche altri comuni in Franciacorta, tra questi Capriolo.

Dopo una mattinata all'insegna della pioggia intensa, a partire dalle 12 è arrivata una forte grandinata. In breve tempo le strade sono state ricoperte di bianco, se non fosse per la stagione, si potrebbe pensare alla neve. Ora pare che al perturbazione si stia spostando verso la Bassa. La grandine pare abbia raggiunto anche il comune di Lograto, nel frattempo le strade del comune di Chiari sono come fiumi.

Oggi, lunedì 16 giugno 2025, si è verificato l'allagamento di tutti i sottopassi:

"Chiusi al traffico e ripristinati nel più breve tempo possibile - queste le parole di Roberto Campodonico vice sindaco di Chiari -. Tombini intasati dal fogliame e anche dai chicchi di grandine con effetto tappo hanno causato qualche intoppo e rallentamento della circolazione per effetto ruscello sulla carreggiata: immediati gli interventi di sgombero in più settori di Chiari. Due/tre piante cadute sono state subito messe in sicurezza".

"Allagamenti privati si sono verificati nel piazzale del CG2000 e della Ditta Lonati e in molti scantinati - ha poi aggiunto -. Stiamo programmando di realizzare nuovi pozzi perdenti in alcune aree strategiche della Città per ovviare a questi inconvenienti sul territorio. Chiari è stato il centro in cui il maltempo ha manifestato notevole turbolenza ma, alla prova dell’emergenza e fatto salvo qualche inevitabile disagio, nel complesso la Città ha retto bene questa improvvisa ondata di maltempo".

"Va riconosciuto indubbiamente che le operazioni sono state immediatamente attuate grazie al coordinamento tra Vigili del Fuoco e Protezione Civile di Chiari, Forze dell’Ordine, addetti di Chiari Servizi e tecnici e personale del Settore Manutenzione del Comune che non si sono risparmiati anche in questo frangente e che ringrazio per la tempestiva disponibilità".