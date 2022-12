Quattro nuove ruote solidali per la cooperativa Il Cammino. Domenica scorsa in piazza, è stato inaugurato il nuovo pulmino in forze alla realtà covatese, acquistato grazie alla generosità dei numerosi sostenitori e amici: aziende, attività commerciali e privati cittadini (ma non solo) che anche in questa occasione hanno dimostrato il loro costante sostegno verso le attività svolte dalla cooperativa.

Quattro ruote solidali per la cooperativa Il Cammino

Grazie a questo pulmino, attrezzato e allestito con una pedana per il trasporto di persone con disabilità motoria, i 35 utenti del centro socio educativo potranno continuare a spostarsi sul territorio per le numerose attività di inclusione che quotidianamente vengono svolte: in prima fila al taglio del nastro assieme a utenti e ai loro familiari era presente anche il CDA della cooperativa con la presidente Orietta Galli e gli operatori del centro, i vari donatori, i cittadini e i sindaco Alessandra Pizzamiglio con la Giunta. Non sono mancate anche le associazioni e il parroco don Jordan Coraglia, mentre ad animare il momento di festa ci hanno pensato i bikers del gruppo «Chei de le dò rode busade» che da anni sostengono i ragazzi del centro.

«Questo mezzo è il simbolo della sensibilità e della generosità della cittadinanza di Castelcovati - ha commentato la presidente - Avevamo bisogno di un nuovo pulmino e abbiamo bussato alla porta di persone sensibili del paese che non hanno fatto mancare il loro importante contributo. Non era scontato, ma siamo riusciti a raggiungere una cifra importante anche grazie a una donazione generosa».

E così, dalla generosità di molti, è arrivato un pulmino nuovo, sicuro e dotato di tutti i comfort, che ben si sposa con lo spirito con cui la cooperativa affronta il suo impegno nel servizio che presta.

«Oggi celebriano la generosità di molti»