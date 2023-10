Pusher recidivo fermato dalla Locale: nell'abitazione nascondeva 21 grammi di cocaina

Pusher recidivo fermato dalla Polizia Locale: nell'abitazione nascondeva 21 grammi di cocaina.

Un uomo tunisino di 26 anni è stato fermato dalla Polizia Locale in un'abitazione dismessa, all'interno della quale aveva allestito un dormitorio. Dopo aver notato l'uomo scavalcare la recinzione del fabbricato, sul posto sono intervenuti il Comandante Luca Leone e i suoi uomini che lo hanno fermato e trovato in possesso di 32 dosi di cocaina per oltre 21 grammi totali, contanti e bilancino di precisione. Le dosi erano erano state nascoste in una confezione di plastica, inserite in un canale di collegamento tra le stanze all'interno dell'abitazione ed appositamente adibito a nascondiglio.

Con precedenti

Il tunisino, era già stato denunciato dagli Agenti lo scorso giugno per aver commesso i medesimi reati e scoperto in un'appartamento con una donna bergamasca di cui si erano perse da giorni le tracce, nonché già destinatario di precedenti decreti di espulsione. Il tutto grazie ad un'indagine precedente che aveva portato alla denuncia di due persone per rapina e spaccio di droga.

Trasferito all'ufficio espulsioni della Questura di Brescia

Dopo l'identificazione, attraverso la procedura della rilevazione di impronte, il giovane è stato accompagnato nell'ufficio espulsioni della Questura di Brescia per l'accompagnamento al centro di permanenza per stranieri di Gorizia per procedere al rimpatrio coattivo. L'uomo è stato denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, occupazione abusiva di fabbricati altrui e per non aver ottemperato all'ordine del Questore di Brescia di lasciare il territorio dello Stato italiano.