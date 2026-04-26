La raccolta fondi e il progetto sono promossi dall'Associazione AssoVerde Santa Lucia

«Pulmino dei nonni», il primo benefattore è un ospite della Rsa di Manerbio.

Il primo benefattore

Il benefattore numero uno, e si spera il primo di una lunghissima lista, è Mario Rizzi. È arrivata la prima donazione per l’acquisto del pulmino che garantirà più indipendenza ai nonni della Casa di riposo di Manerbio.

Ma chi è il generoso benefattore? Proprio un ospite della struttura della nominata da pochissimo Fondazione Valsecchi. Originario di Bagnolo Mella, l’89enne è ospite della Rsa dal 3 dicembre 2024, ma si è già legato a personale e struttura tanto da decidere di aprire le danze della raccolta fondi con una sostanziosa donazione.

«Pulmino dei nonni»: il progetto

Il progetto per l’acquisto di un mezzo nuovo di zecca per la Casa di riposo rientra nella collana di iniziative organizzate grazie al prezioso aiuto dell’associazione AssoVerde Santa Lucia da sempre vicinissima alla realtà della Rsa e dei nonnini che la vivono ogni giorno.

Negli scorsi giorni ha infatti preso il via la raccolta fondi «Un pulmino per i nostri anziani»: un modo per garantire ai non più giovani di spostarsi in modo sicuro, partecipare agli eventi della comunità e – perché no – divertirsi potendosi godere una gita fuori porta.

Il progetto a favore degli ospiti della Casa di riposo della Fondazione Valsecchi di Manerbio è come filo rosso l’acquisto di un pulmino attrezzato, che garantisce un servizio di trasporto sicuro, accessibile e dignitoso per anziani e persone con disabilità motoria.

«Una delle cose più belle e gratificanti nella vita di una persona è essere partecipi nella realizzazione di progetti dedicati alla crescita sociale della comunità di appartenenza, in particolar modo quelle iniziative che permettono agli anziani e alle persone con disabilità di vivere una vita piena e inclusiva – hanno fatto sapere dalla cabina di regia – Ne sa qualcosa la Casa di riposo Fondazione Valsecchi di Manerbio che negli anni passati, attraverso campagne di raccolte fondi promosse in collaborazione con Assoverde Santa Lucia, è riuscita a soddisfare diversi bisogni degli ospiti della Rsa».

Ora la Casa di riposo ha l’urgenza di dotarsi di un pulmino attrezzato per il trasporto di anziani e persone con disabilità motoria, che va in sostituzione del vecchio mezzo ormai malandato e non più utilizzabile.

Gli spostamenti ormai sono nelle mani dei volontari e dei parenti che con buona volontà e voglia di condivisione di momenti importanti si organizzano autonomamente per il trasporto degli anziani. Come è successo negli scorsi giorni in occasione della partecipazione alla messa in occasione della Pasqua. Insomma, una situazione che non può proprio più andare avanti.

La campagna di raccolta fondi

Ma ovviamente l’acquisto del mezzo comporta un importante impegno, così AsseoVerde ha deciso di lanciare una campagna di raccolta fondi, patrocinata dal Comune di Manerbio e con il sostegno di Cassa Padana Bcc. L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza, dai privati ​​alle aziende, dalle associazioni a tutti gli altri enti del privato sociale.

«Aiutaci anche tu a sostenere questo progetto, Lo puoi fare donando, fino al 30 giugno 2026, sul c/c aperto presso la filiale di Manerbio di Cassa Padana, codice Iban IT 56 E 08340 54730 00000 2123080, intestato all’Associazione Volontari del Verde Santa Lucia, indicando come causale “Un pulmino per i nostri anziani” – fanno sapere dal gruppo – La tua donazione può fare la differenza!».

Per tutte le informazioni basterà contattare il 3382723129 o scrivere all’indirizzo mail assoverdesantaluciaodv@gmail.com.