Provaglio d'Iseo: si accascia al suolo e muore, nulla da fare per un 70enne.

Tragico epilogo nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 23 agosto 2024) a Provaglio d'Iseo. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 17.30 in via Sebina.

Allertata la macchina dei soccorsi

Un uomo di 70 anni si è infatti sentito male e si è accasciato a terra. Tempestivamente sono stati allertati i soccorsi: a giungere sul posto due automediche e i carabinieri. Purtroppo l'arrivo dei soccorritori si è rivelato inutile, per l'uomo non c'è stato infatti nulla da fare. Il malore che lo ha colpito si è purtroppo rivelato fatale.

