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Protesta all’Antonietti di Iseo: quaranta gli studenti identificati, tutti minori. La buona notizia è che non si registrano feriti.

A Iseo, protesta davanti all’Antonietti

Sono stati una cinquantina gli studenti dell’istituto di Iseo coinvolti nella manifestazione di protesta non autorizzata che si è svolta questa mattina (lunedì 19 ottobre 2026) all’Istituto di Istruzione Superiore Antonietti in via Paolo VI: in un primo momento i manifestanti si sono radunati davanti al cancello dell’Istituto ostruendone l’accesso; ad essere lanciate nel cortile interno e contro le finestre della struttura uova, ad essere accesi anche due fumogeni.

Ad intervenire sul posto le pattuglie della compagnia carabinieri di Chiari: accortisi della presenza dei militari i giovani si sono spostati nelle vie limitrofe dove sono stati danneggiati alcuni cestini pubblici così come la segnaletica stradale. Contro i militari sono stati poi lanciati sassi e uova.

Nel dettaglio

Sono scattate le denunce a piede libero nei confronti di tre minorenni i quali non hanno rispettato il divieto di uso di caschi o altri mezzi che impediscano l’identificazione nei luoghi pubblici. Sono stati inoltre trovati in possesso di un passamontagna e di occhiali da sci, sassi e di petardi.

Ad essere segnalati alla Prefettura di Brescia anche due minori (tra cui anche uno dei già denunciati) per uso personale di droga: sono stati trovato infatti in possesso di circa 2,5 grammi di hashish, sostanza che è stata prontamente sequestrata.

Tutti i minori sono stati poi riconsegnati ai rispettivi genitori.