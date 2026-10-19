Un episodio che arriva a meno di 48 ore di distanza dalla manifestazione di protesta contro il caro avuta avvenuta a Brescia, nel corso della quale si sono verificati pesanti disordini in Piazza Paolo VI

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Antonietti di Iseo: gli studenti manifestano davanti all’Istituto lanciando uova e fumogeni.

Disordini davanti all’Antonietti di Iseo

Disordini nella mattinata di lunedì 19 ottobre davanti all’istituto Antonietti di Iseo. Una cinquantina di studenti, la maggior parte iscritti all’istituto sebino con una decina di “esterni”, hanno dapprima manifestato davanti alla scuola, lanciando uova e fumogeni all’interno del cortile e contro le fineste (senza però arrecare danni all’edificio).

All’arrivo delle Forze dell’ordine (sul posto i carabinieri della Compagnia di Chiari con più mezzi), i manifestanti si sono spostati verso il centro di Iseo, dove i disordini sono proseguiti. I ragazzi e le ragazze hanno divelto alcuni cartelli stradali, per poi lanciarli contro i militari, che sono stati colpiti anche con uova, frutta e pietre.

Da capire quali siano le ragioni all’orgine

Un episodio che arriva a meno di 48 ore di distanza dalla manifestazione di protesta contro il caro avuta avvenuta a Brescia, nel corso della quale si sono verificati pesanti disordini in Piazza Paolo VI. Resta da capire se l’iniziativa di questa mattina all’Antonietti sia collegata alle agitazioni in corso un po’ in tutta Italia o se ci siano delle ragioni specifiche che hanno spinto gli studenti dell’Istituto di Iseo a ribellarsi. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni alunni della scuola superiore sebina avevano denunciato alla stampa le condizioni di degrado dell’istituto (bagni guasti, porte e serrature rotte e infiltrazioni d’acqua).