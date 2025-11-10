Sta per concludersi la terza edizione del progetto “Tanzania – In viaggio tra formazione e solidarietà”, promosso dall’Istituto d’Istruzione Superiore Lorenzo Gigli di Rovato. La delegazione, composta da studenti, docenti e accompagnatori, operativa nella missione di Fra Paolo Boldrini dal 24 ottobre, farà rientro in Italia nella mattinata di martedì 11 novembre 2025.

Progetto Tanzania, domani il rientro dei ragazzi del Gigli

Il viaggio di ritorno seguirà il seguente itinerario: trasferimento in autobus da Pomerini a Iringa; volo da Iringa a Dar Es Salaam; volo da Dar Es Salaam ad Addis Abeba; volo da Addis Abeba a Milano Malpensa. L’arrivo a Rovato è previsto intorno alle ore 9.30. Nonostante le difficoltà incontrate in Tanzania, dovute all’attuale situazione politica instabile del Paese, il gruppo ha saputo adattarsi con grande spirito di collaborazione, mantenendo vivo l’impegno formativo e solidale del progetto. La professoressa Miriam Bersini, referente del progetto insieme al professor Roberto Sandrini, ha raccontato:

“Abbiamo visitato l’asilo di Isuka, raggiungibile solo a piedi attraverso strade sterrate sull’altopiano, e abbiamo giocato con i bambini. Abbiamo partecipato alla messa domenicale condividendo canti con gli abitanti del villaggio e offerto il nostro supporto agli insegnanti delle scuole per bambini diversamente abili. Siamo stati ospiti di una scuola secondaria a Kitowo, dove abbiamo conosciuto studenti e insegnanti e condiviso le nostre buone pratiche didattiche. Coordinati da Fra Paolo, ci siamo impegnati nella manutenzione della scuola, nello studio della matematica e in attività sportive, come partite di pallavolo con i giovani del villaggio e con alcuni studenti del college che ci ha ospitato”

La delegazione sarà accolta all’istituto Gigli

Pur diversa dalle precedenti, questa edizione del progetto si è rivelata un’esperienza di crescita profonda, dove unità e coesione hanno permesso di superare le inevitabili difficoltà del contesto. Al rientro, nella mattinata di martedì 11 novembre alle ore 9.30, alcuni membri della delegazione saranno accolti presso l’Istituto Lorenzo Gigli di Rovato, per un momento di saluto informale alla presenza della dirigente Scolastica, professoressa Anna Di Domenico, e dell’assessore alla Cultura del Comune di Rovato, Valentina Bergo.