Studenti del Gigli di Rovato isolati in Tanzania per disordini post elezioni, la dirigente: “Stanno bene”

Studenti dell’Istituto Superiore Lorenzo Gigli di Rovato isolati in Tanzania per disordini post elezioni, la dirigente: “Stanno bene”.

Gli studenti si trovano in Tanzania per un’esperienza di solidarietà valida ai fini della formazione scuola-lavoro che rientra nel Ptco dal titolo: “Tanzania, in viaggio tra formazione e solidarietà”. Si tratta di un progetto realizzato con la collaborazione di diverse associazioni di volontariato (In viaggio con fede e Talismano) e con la collaborazione dell’ufficio di Ambito territoriale di Brescia.

A causa dei disordini post elezioni, che hanno bloccato le connessioni internet nel paese, i ragazzi e le ragazze risultano attualmente isolati, ma stanno bene.

“Ieri sera (giovedì 30 ottobre 2025) abbiamo appreso la notizia che, a causa di questa agitazione politica presente nel Paese, è stato interrotto l’utilizzo di internet e ai nostri studenti con gli accompagnatori che si trovano in un luogo sicuro è stato consigliato loro di non spostarsi, di non fare escursioni, di rimanere in sede – ha dichiarato la dirigente scolastica professoressa Anna Di Domenico – . Presente la dott.ssa Mariella Galazzo dell’ufficio di Ambito con i docenti accompagnatori Miriam Bersini e Roberto Sandrini. La dott.ssa Galazzo è partita insieme agli studenti del Gigli e ai due professori. La situazione, dal punto di vista generale, è abbastanza tranquilla però alcuni voli sono stati annullati e non devono muoversi per precauzione. Stanno bene. Ieri sera ho contattato la Farnesina mi ha messo in contatto con l’Unità di Crisi ed anche l’Unità di Crisi mi ha confermato che la situazione è abbastanza tranquilla. C’è un disordine, bisogna vedere ora come evolve questo disordine e se per il rientro previsto per l’11 novembre tutto sarà rientrato come speriamo”.