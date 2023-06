Profanate due tombe al cimitero per rubare gioielli e soldi

Profanate altre due tombe al cimitero di Montirone per rubare gioielli e soldi.

Non c'è pace per i defunti al cimitero di Montirone. Altre due tombe sono state profanate per rubare gioielli e soldi. Si tratta della terza volta che nel camposanto di Montirone vengono trafugate delle tombe: la prima volta era avvenuto nel novembre 2022 (1 defunto), la seconda nel dicembre 2022 (2 defunti) e la terza l'altra notte (2 defunti).

Il commento da parte dell'Amministrazione