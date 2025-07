Lutto Cittadino

L'Amministrazione comunale a nome della comunità caprianese ha voluto esprimere la vicinanza alla famiglia

L'ordinanza porta la data di oggi, lunedì 21 luglio 2025, a firma del sindaco caprianese Stefano Sala

Proclamato il lutto cittadino per Monica

Un'alta espressione di cordoglio dell'Amministrazione comunale e della comunità intera, per la tragica scomparsa di Monica Pasolini, avvenuta sabato mattina.

La 48enne stava percorrendo a piedi, impegnata in attività di jogging, via Mazzini a Poncarale in direzione Capriano, quando il sopraggiungere di un'auto ha portato a un violento impatto con il mezzo stesso. Immediata la chiamata ai soccorsi che hanno dispiegato diverse unità nel tentativo di salvare la vita alla donna. Il tutto è risultato purtroppo vano, troppo gravi i traumi riportati nell'investimento.

Monica lascia il marito Massimiliano Sabattoli, il figlio Christian con Nicole, la mamma Teresa, il papà Franco, la sorella Sonia, la nipote Vanessa, i suoceri Amer e Lucia, il cognato Michele con Edwige e tutti i numerosi parenti.

Ordinanza del lutto cittadino

La comunità locale è profondamente sconvolta da quanto accaduto. Comprendendone il sentimento comune, il sindaco Sala che già aveva manifestato il proprio cordoglio con un pensiero di vicinanza alla famiglia, ha oggi proclamato il lutto cittadino.

Nell'ordinanza si legge:

"Nella mattinata di sabato 19 luglio si è verificato sul territorio comunale dell'attiguo Comune di Poncarale un tragico incidente che ha portato alla scomparsa della concittadina caprianese Monica Pasolini; per la gravità e la straordinarietà del lutto che ha colpito la comunità di Capriano del Colle con la scomparsa della giovane concittadina; interpretando i sentimenti di partecipazione e affetto che hanno mosso a commozione l'intera cittadinanza; tenuto conto che l'Amministrazione comunale, interpretando il comune sentimento dei cittadini, profondamente colpiti da questa perdita, intende manifestare in modo solenne la propria vicinanza al dolore dei familiari; proclama il solenne lutto cittadino per la giornata di martedì 22 luglio, giorno di celebrazione delle esequie".

Nel primo pomeriggio di oggi, è stata allestita anche la camera ardente presso l'abitazione di via Tese, 52 a Capriano del Colle, stasera alle 20 si terrà la veglia funebre. Domani, martedì 22 luglio alle 16, i funerali nella Parrocchiale di Capriano del Colle. Per l'intera giornata la sede municipale Palazzo Bocca esporrà le bandiere a mezz'asta.