L'allarme è scattato poco dopo le 7.10

Investita mentre corre per strada: nulla da fare per una donna a Poncarale.

Tragedia a Poncarale

Attimi di apprensione questa mattina (sabato 19 luglio 2025) a Poncarale. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 7.10 in codice rosso in via Giuseppe Mazzini 48.

Vani i soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che una donna, di età compresa fra i 40 e 50 anni, stesse correndo per strada quando, per cause ancora da accertare sarebbe stata investita. Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza e due automediche. Purtroppo per la donna, però, non c'è stato nulla da fare. Pare che il decesso sia avvenuto sul colpo, troppo gravi le ferite riportate.