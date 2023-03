Un principio d'incendio nelle vecchie scuole primarie di Adro, in via Lazzaretto. Un rogo che è stato domato sul nascere nel tardo pomeriggio di giovedì 2 marzo grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco di Palazzolo e di Brescia. Dietro, però, potrebbe esserci un atto vandalico, commesso da alcuni giovanissimi: gli approfondimenti sul caso sono tuttora in corso.

Principio d'incendio nelle vecchie scuole di Adro

Più volte nell'arco degli ultimi 13 anni (tanto è passato dall'inaugurazione del nuovo polo scolastico e dunque dalla dismissione delle vecchie scuole), gli edifici di via Lazzaretto sono stati oggetto di atti vandalici, e non solo. Nel 2020, infatti, nell'area erano stati addirittura rinvenuti rifiuti pericolosi nel cortile dell'ex primaria. In settimana, però, per la precisione nel tardo pomeriggio di giovedì 2 marzo, al piano terra delle vecchie elementari è divampato un incendio. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco e in pochissimo il rogo è stato spento: danneggiati, sostanzialmente, solo alcuni arredi ormai in disuso e privi di valore.

Un atto vandalico?

Sul luogo dell'incendio sono sopraggiunti gli agenti della Polizia Locale di Adro, che stanno effettuando gli opportuni approfondimenti, e in supporto anche i carabinieri della stazione adrense. Alla base del rogo potrebbe esserci una "bravata" messa in atto da alcuni ragazzi del paese, ma per trarre conclusioni è ancora troppo presto visto che restano dei punti da chiarire.