Principio d’incendio in una palazzina: vigile del fuoco fuori servizio salva una mamma e i tre bambini.

A Bagnolo Mella scatta un principio di incendio

L’allarme è scattato intorno alle 7.40 di questa mattina (mercoledì 14 gennaio 2026) a Bagnolo Mella a seguito di un principio di incendio che ha interessato un appartamento al primo piano di una palazzina situata tra via Leno e viale Stazione all’interno del quale si trovavano una donna nigeriana e i suoi tre bambini.

L’intervento del vigile del fuoco volontario fuori servizio

Il primo ad intervenire sul posto è stato un vigile del fuoco volontario residente a Bagnolo Mella il quale ha provveduto a fare uscire la donna con i suoi tre bimbi per poi provare a spegnere il fuoco usando dei secchi di acqua. L’appartamento è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco e dal responsabile del settore tecnico urbanistica del comune di Bagnolo Mella. Ora si attende il rapporto dei vigili del fuoco e l’esito delle indagini a cura della Polizia Locale.

Ad intervenire sul posti, inoltre, una squadra dei vigili del fuoco (un capo squadra e quattro vigili del fuoco) da Brescia che si sono precipitati sul luogo dell’accaduto subito dopo l’intervento in un’altra zona del paese.

