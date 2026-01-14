attimi di apprensione

Principio d’incendio in una palazzina: vigile del fuoco fuori servizio salva una mamma e i tre bambini

L'allarme è scattato verso le 7.40 di mercoledì 14 gennaio 2026

Principio d’incendio in una palazzina: vigile del fuoco fuori servizio salva una mamma e i tre bambini

Bagnolo Mella · 14/01/2026 alle 16:43

Principio d’incendio in una palazzina: vigile del fuoco fuori servizio salva una mamma e i tre bambini.

A Bagnolo Mella scatta un principio di incendio

L’allarme è scattato intorno alle 7.40 di questa mattina (mercoledì 14 gennaio 2026) a Bagnolo Mella a seguito di un principio di incendio che ha interessato un appartamento al primo piano di una palazzina situata tra via Leno e viale Stazione all’interno del quale si trovavano una donna nigeriana e i suoi tre bambini.

L’intervento del vigile del fuoco volontario fuori servizio

Il primo ad intervenire sul posto è stato un vigile del fuoco volontario residente a Bagnolo Mella il quale ha provveduto a fare uscire la donna con i suoi tre bimbi per poi provare a spegnere il fuoco usando dei secchi di acqua.  L’appartamento è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco e dal responsabile del settore tecnico urbanistica del comune di Bagnolo Mella. Ora si attende il rapporto dei vigili del fuoco e l’esito delle indagini a cura della Polizia Locale.

Ad intervenire sul posti, inoltre, una squadra dei vigili del fuoco (un capo squadra e quattro vigili del fuoco) da Brescia che si sono precipitati sul luogo dell’accaduto subito dopo l’intervento in un’altra zona del paese.

 

La gallery

GUARDA LA GALLERY (3 foto)
Principio d'incendio

 

 

Tu cosa ne pensi?