"Ma cosa succede in corso Bonomelli a Rovato?". Questa domanda, martedì 28 novembre 2023, è stata ripetuta più volte sui vari gruppi social. Clacson a gogò, auto ferme, petardi, schiamazzi e chi più ne ha, più ne metta. La risposta era arrivata a stretto giro: si stava celebrando la Giornata dell'Indipendenza albanese. A distanza di qualche giorno, però, è arrivata la stangata: sono infatti circa 40 le multe emesse dalla Polizia locale di Rovato per sanzionare i comportamenti scorretti degli automobilisti.

Prima la festa, poi la stangata: 40 multe a Rovato

Divieti di sosta, uso ripetuto e molesto del clacson, intralcio alla viabilità, guida senza cinture di sicurezza allacciate. Queste sono solo alcune delle violazioni riscontrate in pieno centro dagli agenti della Polizia locale di Rovato, intervenuti dopo le segnalazioni dei cittadini. Alla fine il bilancio è di circa 40 multe, ma sarebbero potute essere molte di più. Il tutto, infatti, è successo in un lasso di tempo piuttosto circoscritto, intorno alle 21 di martedì 28 novembre. E gli agenti hanno fatto tutto il possibile per riportare l'ordine e rendere percorribile normalmente corso Bonomelli.

Nessuna comunicazione

Non si è trattato, è bene precisarlo, di una manifestazione autorizzata o annunciata. Nessuna comunicazione era infatti pervenutà né al Comune, né alle forze dell'ordine. E, di conseguenza, tutti sono stati colti impreparati dai petardi e dal traffico in tilt.