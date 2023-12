In fuga sull'auto rubata con arnesi per furti, beccati quattro ladri d'appartamento.

In fuga sull'auto rubata

Inseguiti dai Carabinieri, quattro malviventi hanno abbandonato l'autovettura, risultata in seguito rubata e sono fuggiti a piedi attraverso la campagna limitrofa. All’interno della macchina sono stati rinvenuti degli attrezzi tipici dei ladri d'appartamento. Per le ricerche dei fuggitivi si sono immediatamente attivati i Carabinieri della Stazione di Orzinuovi e i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Verolanuova.

L'auto è stata recuperata a Parma

I Carabinieri di Orzinuovi hanno recuperato una Renault Clio rubata a Medesano (Parma) durante un furto. A bordo sono stati rinvenuti numerosi arnesi adoperati per commettere furti: un piede di porco di notevoli dimensioni, una grande cesoia, tre cacciaviti e una tenaglia. Attorno alle 01.50 della notte tra giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre 2023 una pattuglia della Stazione di Orzinuovi, durante l’attività preventiva di controllo del territorio, ha intercettato in via Verolanuova una Renault Clio già segnalata le scorse settimane quale auto notata allontanarsi da luoghi in cui erano stati commessi furti.

A bordo viaggiavano quattro soggetti

L’auto, in un primo momento ha rallentato ad un incrocio, poi, alla vista della pattuglia, ha accelerato ed è fuggita in velocità verso il centro di Orzinuovi dando la possibilità all’equipaggio di vedere chiaramente che a bordo vi erano quattro uomini. Insospettiti dalle circostanze, i Carabinieri hanno inseguito la macchina con il supporto della pattuglia Radiomobile, terminato la corsa dopo alcuni chilometri alla periferia del paese, in via Castelbranco, dove i quattro malintenzionati, sentendosi ormai braccati dalle pattuglie, hanno abbandonato la Renault proseguendo la fuga a piedi nei campi circostanti riuscendo a dileguarsi grazie al buio.

Una serrata battuta di ricerche dei fuggitivi

Sull'auto rubata a settembre a Medesano (PR), i Carabinieri hanno trovato strumenti da scasso, posti a disposizione delle investigazioni per il contrasto dei furti in abitazione nella bassa bresciana. Anche le targhe montate sulla Clio sono risultate oggetto di furto avvenuto ad Ivrea la scorsa settimana. I quattro soggetti indossavano abiti scuri, usati solitamente per compiere furti in orario serale/notturno nelle abitazioni. La loro identificazione potrebbe avvenire anche grazie agli accertamenti sull’auto recuperata, dove sono stati eseguiti i rilievi tecnici per la ricerca di impronte digitali e l’eventuale invio ai RIS di Parma per trovare anche in sede scientifica un supporto alle indagini. Gli arnesi rinvenuti nascosti nel bagagliaio della Clio sono stati posti sotto sequestro. Prosegue l’attività preventiva dei Reparti della Compagnia di Verolanuova finalizzati alla prevenzione dei furti in abitazione ed il contrasto del fenomeno dei delitti contro il patrimonio in genere.