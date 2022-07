Una notizia tanto attesa. Gianluca Delbarba è nuovamente il presidente della Chiari Servizi. In molti, in questi ultimi giorni, si sono interrogati sul nuovo Direttivo della società municipalizzata in quanto, quello composto dal presidente Marco Salogni (molto apprezzato dalla cittadinanza per la sua costante presenza), dal vice Alberto Ravelli e dal consigliere Claudia Sbaraini, andava rinnovato a seguito dell’incorporazione della SMCC (Servizi municipali Comezzano - Cizzago).

Presidenza di Chiari Servizi: a guidare la municipalizzata è tornato Gianluca Delbarba

La municipalizzata comunale Chiari Servizi ha visto in questi giorni il rinnovo della governance, anche alla luce dell’intervenuta fusione con la municipalizzata di Comezzano Cizzago. La volontà di continuare ad investire sul futuro della propria partecipata ha portato, infatti, la medesima alla scelta di assumere nei prossimi mesi come dipendente un direttore che coordini e guidi nel quotidiano una macchina amministrativa diventata importante già solo nei numeri, con la conseguente scelta di chiedere all’attuale direttore, Gianluca Delbarba, personalità con una spiccata conoscenza amministrativa che sarà cruciale per il futuro, di tornare alla guida della società nella veste di presidente.

La comunicazione è arrivata, giovedì, da parte dell'Amministrazione comunale del sindaco Massimo Vizzardi.

Delbarba, classe 1976, di certo non è alle prime armi. Già presidente di Cogeme in passato, guida di Acque Bresciane e soprattutto non nuovo all’incarico in Chiari Servizi, sarà affiancato in questo nuovo mandato da «Ezio Codenotti, professionista con grande esperienza nel campo delle società municipalizzate e Alessia Bortolini, Sara Chiari ed Andrea Puma, giovani preparati e disponibili ad affrontare con serietà, competenza e spirito di servizio questa esperienza» che sono entrati a far parte del Cda.

I ringraziamenti

Non è mancata una parentesi volta a ringraziare chi, in questi anni, sotto la guida dell’Amministrazione comunale ha permesso la crescita e l’ampliamento dei servizi della municipalizzata.

È stata anche l’occasione per ringraziare il Cda uscente, il presidente Marco Salogni ed il vice Alberto Ravelli ed il consigliere Claudia Sbaraini per il grande impegno e serietà impiegati in questi anni. La volontà espressa e la richiesta fatta ai medesimi è stata quella di potersi mettere a disposizione di altri e differenti ruoli all’interno di Chiari Sevizi o in altri ambiti in cui il Comune di Chiari deve essere rappresentato. Il nuovo Cda, a cui viene augurato un buonissimo lavoro, dovrà lavorare per una funzionale riorganizzazione della macchina amministrativa, per portare nel prossimo futuro all’avvio dell’attività del tempio crematorio e per dare ancora più qualità a servizi quali la raccolta rifiuti, l’igiene urbana e la farmacia comunale che già riscuotono una buona approvazione dai cittadini. Ma anche per immaginare e disegnare il futuro di Chiari Servizi nell’ambito extra comunale e quindi per definire i rapporti della società con altre realtà simili alla medesima e di piccole o grandi dimensioni e ciò al fine di alimentare sempre più quello spirito di sovracomunalità che caratterizza la politica dell’attuale Amministrazione comunale.

Al momento non ci sono state dichiarazioni o espressioni politiche in merito al cambio ai vertici, ma non si esclude che queste possano arrivare nelle prossime settimane.