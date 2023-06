Precipita da un traliccio, muore un ragazzo di 22 anni

Ennesima tragedia sul lavoro, la seconda in poche ore nel Bresciano.

Precipita da un traliccio

Dopo l'operaio 60enne travolto da un mezzo pesante in A4 all'altezza di Lonato del Garda ora a perdere la vita è un ragazzo di 22 anni di Caorle. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 16.40 in via Padana Superiore 111/a a Castegnato.

Dove si è verificato l'incidente sul lavoro

A nulla sono valsi i soccorsi giunti sul posto

Il giovane che pare fosse regolarmente imbragato, stando alle prime informazioni ricevute, sarebbe morto sul colpo dopo essere precipitato da un traliccio da un'altezza di 45/50 metri. Ad intervenire sul posto i carabinieri della compagnia di Chiari, Ats e i tecnici. A nulla sono valsi i soccorsi giunti sul posto, due ambulanze e un'automedica.