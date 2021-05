Precipita da 15 metri: muore un’anziana

E’ successo a Rovato, poco prima delle 13. Per la donna, una ottantacinquenne, non c’è stato nulla da fare. I soccorsi hanno soltanto potuto stabilire l’ora del decesso.

Precipita da 15 metri: muore una donna

E’ successo a Rovato e la chiamata ai soccorsi, poco prima delle 13, è scattata in codice rosso. Purtroppo, però, per la donna di 85 anni non c’è stato niente da fare. Il dramma si è consumato in un condominio che affaccia su corso Bonomelli, ma all’interno dell’area abitata, in via Caratti. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, ma sono stati vani i tentativi di rianimarla.

Sul posto era arrivato anche l’elisoccorso da Brescia, ma purtroppo il supporto non è stato necessario. Era atterrato poco distante, al Foro Boario, mentre si erano avvicinate l’automedica e l’ambulanza della Croce Verde di Ospitaletto. Presenti i carabinieri di Rovato e la Polizia locale di Rovato.

Questa mattina, anche a Chiari, nulla è stato possibile per un uomo trovato morto in casa dai pompieri e dai sanitari.