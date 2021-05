E’ successo questa mattina in piazza Aldo Moro, a Chiari. L’allarme è partito intorno alle 10. Purtroppo è subito stato confermato il decesso.

Tragedia in casa: uomo senza vita trovato dai pompieri

Non c’è stato nulla da fare. I pompieri, i sanitari e i carabinieri, presenti sul posto hanno capito subito che, purtroppo, non c’era nulla da fare per un uomo, classe 1945, residente in piazza Aldo Moro. Non si avevano sue notizie e così sono stati allertati i Vigili del fuoco volontari di Chiari che, insieme all’ambulanza e alle Forze dell’ordine, sono corsi sul posto. Una volta entrati in casa, però, hanno trovato l’uomo senza vita. Nulla, tranne constatare il decesso, è stato possibile.