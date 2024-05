Pontoglio, Vigili del Fuoco impegnati nella disostruzione di un ponte Romano

Un intervento complesso quello messo in campo da parte dei Vigili del Fuoco a Pontoglio nella mattinata di ieri (mercoledì 22 maggio 2024).

Vigili del Fuoco a Pontoglio

Gli stessi, infatti, sono stati impegnati della disostruzione di un ponte Romano in seguito al maltempo di questi giorni. Ad intervenire sul posto, in particolare, gli specialisti Speleo Alpino Fluviale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia.

Conseguenza del maltempo

Gli specialisti sono riusciti, non senza qualche difficoltà, a liberare il ponte dopo l'ondata di maltempo che ha pesantemente colpito la Lombardia in generale ed in particolare alcune zone del territorio della provincia di Brescia, tra cui appunto lo stesso comune di Pontoglio.