«Salvate il nostro giardino», «La mensa non serve», «Ci sono altre priorità», sono frasi che in queste ultime settimane i pontevichesi hanno imparato a conoscere bene. Il comitato «Salviamo il giardino», di cui fanno parte genitori, insegnanti e privati cittadini, si è dato molto da fare, crede fortemente che la decisione presa dall’Amministrazione guidata dal sindaco Alessandra Azzini di costruire una mensa al centro del giardino della scuola primaria non sia in linea con le esigenze di personale scolastico e alunni. Anche Manerbioweek ha cercato di raccogliere le opinioni dei cittadini, con un sondaggio online rivolto ai residenti.

Pontevico, mensa sì o mensa no: Manerbioweek lo ha chiesto ai cittadini

Per aprire un «dialogo collaborativo», i tanti contrari al progetto stanno tentando diverse strade: cartelloni appesi fuori dalla scuola, una manifestazione con corteo e sit-in, in ultimo una raccolta firme che ha avuto un importante successo. Il Comitato oggi ha raggiunto il considerevole traguardo di 840 firme (e potevano partecipare solo i residenti votanti nel Comune). Studenti ormai adulti, ex insegnanti, collaboratori scolastici, segretarie, genitori, insegnanti, ma sopratutto tanti, tantissimi nonni hanno voluto partecipare: «E’ così bello quel giardino: tutti ci abbiamo giocato e studiato, i nostri nipoti non devono perderlo».

E che la protesta stia montando lo si vede bene anche dai risultati di una piccola inchiesta online proposta da ManerbioWeek: dalle 13 di lunedì 19 alle 8 di mercoledì 21, su PrimaBrescia.it, abbiamo chiesto ai lettori residenti a Pontevico di indicare su una scala di gradimento da 1 (assolutamente contrario) a 5 (assolutamente favorevole) la loro opinione riguardo la costruzione della nuova mensa scolastica.

Le risposte dei residenti

Hanno deciso di esprimersi 116 votanti: in 105 hanno votato «1» (assolutamente non favorevoli) , in sei hanno votato «2», in tre hanno risposto «3», una sola persona ha votato «4», mentre in sei si sono dichiarati assolutamente favorevoli. Insomma: una vittoria schiacciante per i contrari. L’argomento continua a dividere e ad animare vivaci discussioni tra gli abitanti del paese. L’Amministrazione, al momento sta procedendo dritta sulla sua strada forte delle sue convinzioni, mentre il Comitato salviamo il giardino presenterà tutte le firme raccolte in questi giorni in Comune perché siano protocollate e visionate, chiedendo ancora una volta «di essere ascoltati» e di aprire un confronto, perché la via del dialogo è sempre quella migliore per risolvere eventuali problemi e trovare soluzioni, magari inaspettate.