L’88enne era conosciuto per l’impresa eroica in barca sull’Oglio dalla Boschina di Pontevico sino al Canal Grande di Venezia

Pontevico la comunità commossa ha salutato Cristoforo Costa

La comunità commossa ha salutato questa mattina, venerdì 12 giugno 2026, Cristoforo Costa. Il pontevichese amato da tutti per la sua allegria e il suo buonumore è mancato lo scorso martedì all’età di 88 anni. In molti lo conoscevano per il supporto all’autoscuola del figlio Alessandro e della nuora Paola.

Una vita intensa, in molti lo hanno definito instancabile e indimenticabile. Lo ricorderanno di certo con affetto i colleghi del tempo e le generazioni future di autisti della raccolta latte per la “Cabre” di Cadignano, proprio qui lavorò per oltre trent’anni; lo ricorderanno con simpatia i clienti del Minimarket “Da Rosa” che tempo fa, aveva sede di via Marconi, gestito dalla sua amata moglie Rosa e, una volta in pensione da autista, Cristoforo era presente al suo fianco per aiutarla nella conduzione. Lo ricorderanno con grande piacere gli abitanti di Ripa d’Oglio dove per anni ha aperto e animato gli eventi del rione con la sua mitica Topolino allestita con altoparlanti e lui alla guida con il cappello da Cowboy.

Lo ricorderanno “gli amici del fiume” e le generazioni a seguire che ne hanno emulato le gesta eroiche del viaggio in barca nel 1978 dalla Boschina di Pontevico al Canal Grande di Venezia, pieno di insidie e di risate. Lo ricorderanno con affetto i suoi ragazzi e le sue ragazze che per diversi anni ha accompagnato a scuola guida in supporto all’attività del figlio Sandro e della nuora Paola, realtà di cui è sempre stato orgoglioso. Cristoforo Costa è stato e sarà un’icona di questo territorio e della Bassa Bresciana.

L’ultimo saluto

Si è spento nella casa di riposo pontevichese attorniato dall’amorevole assistenza del personale e dall’amore dei suoi cari. In molti hanno voluto salutarlo nei giorni scorsi presso la camera ardente nella casa funeraria Rebessi e l’occasione ha riportato alla memoria diversi ricordi e manifestazioni d’affetto. I funerali si sono tenuti questa mattina alle 9.30 nell’Abbazia di Pontevico.