Bassano bresciano, finalmente il paese avrà il “suo” vigile

Dopo l’annuncio dell’arrivo del parroco, un’altra novità: a Bassano bresciano, dai primi di marzo, entrerà in servizio un nuovo agente di Polizia Locale. Una presenza ormai indispensabile che permetterà di ampliare le attività di controllo del territorio ed essere più competitivi nelle corse ai bandi regionali.

La Locale si allarga

Damiano Micheli, già assunto a tempo indeterminato parziale nel Comune di San Paolo (dove svolge 18 ore), opererà nel Comune di Bassano per circa 16 ore alla settimana in giorni e orari variabili. “La presenza più marcata di un agente della Municipale sul territorio era una cosa ormai necessaria – ha commentato il sindaco Michele Sbaraini – Tutto questo però è solo il primo passo, continueremo a lavorare per ampliare e rendere il servizio sempre più efficiente in risposta alle esigenze del territorio”.

L’articolo completo sul Manerbioweek in edicola da oggi, venerdì 26 febbraio