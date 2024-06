Picchia l’ex compagna e minaccia di bruciarle l’auto, lei si fa coraggio e lo denuncia: arrestato 36enne

Da mesi subiva molestie verbali e psicologiche da parte dell’ex compagno, con cui doveva condividere le giornate lavorative in un’attività commerciale di Travagliato e che la seguiva anche sotto casa, minacciandola di bruciarle l’auto. Un’escalation di violenza culminata giovedì scorso, quando lei ha cercato di chiedere aiuto e lui, infuriato, le ha strappato il telefono di mano per impedirle di contattare il 112 e poi si è scagliato contro di lei. E’ stato il tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Travagliato, guidati dal comandante Giuseppe Nacca, a porre fine a una situazione di maltrattamenti divenuta insostenibile. Il 36enne di Travagliato, già noto alle Forze dell’ordine e con precedenti penali, è finito in manette nell’ambito della disciplina del Codice rosso e dovrà rispondere di atti persecutori, lesioni e danneggiamento nei confronti della sua ex compagna, di alcuni anni più grande.

Violenze sull'ex compagna, arrestato 36enne

Tra i due titolari di un esercizio commerciale della cittadina la situazione era diventata pesante da tempo. Stando alle testimonianze della vittima e alle ricostruzioni dei carabinieri, la travagliatese subiva molestie verbali e psicologiche da diversi mesi. La relazione con il compagno, diventato ormai ex, era finita, ma lui non voleva saperne di lasciarla in pace. Dovendo condividere le giornate lavorative, però, la situazione ha continuato a peggiorare di giorno in giorno, fino a quando la vittima non ha trovato la forza e il coraggio di contattare i carabinieri e denunciare i soprusi subiti fino a quel momento.

Immediate e urgenti le indagini portate avanti dalla stazione carabinieri di Travagliato, secondo le direttive del Codice rosso, fino all’arresto del 36enne, che ora si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico come misura cautelare in attesa del processo a suo carico.

La denuncia

E’ nella mattinata di giovedì scorso che sono scattate le manette per il travagliatese. L’uomo, trovandosi all’interno dell’attività commerciale con l’ex compagna, ha iniziato a inveire nei suoi confronti, alzando la voce e successivamente anche le mani. Quando infatti la donna, impaurita dall’ennesima violenza, ha preso il telefono per cercare di chiamare i carabinieri, lui le ha strappato lo smartphone dalle mani e l’ha malmenata. Lei però non si è data per vinta, e con coraggio è riuscita a divincolarsi e a terminare la chiamata, chiedendo l’intervento urgente dei militari, mentre l’ex compagno, non contento, si è scagliato anche contro la macchina della travagliatese, prendendola a calci.

Al loro arrivo, i carabinieri hanno soccorso la donna, sul corpo i segni tangibili della violenza subita. Accompagnata in Pronto soccorso, è stata dimessa con una prognosi di sette giorni. Per il 36enne, invece, è scattato l’arresto per atti persecutori, lesioni e per il danneggiamento dell’auto della ex.