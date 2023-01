Perde il controllo dell'auto e va fuori strada, paura per un 19enne

Perde il controllo dell'auto e va fuori strada, attimi di paura per un 19enne.

Perde il controllo dell'auto e va fuori strada

É successo nella serata di ieri (martedì 3 gennaio 2023) a Manerbio: come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato alle 19 in codice rosso in via per Cadignano. Ad essere coinvolto un ragazzo di 19 anni.

Lo schianto

Ancora non si conosce l'esatta dinamica del sinistro e le cause che hanno portato il giovane ad uscire di strada, dalle prime ricostruzioni sembra che stesse guidando da Verolanuova verso Manerbio quando ha perso il controllo dell'auto. Ha così invaso l'opposta corsia di marcia (dalla quale fortunatamente non proveniva nessuno) per poi schiantarsi contro un albero.

Estratto dalle lamiere

Ad intervenire sul posto, oltre ad ambulanza e automedica, anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto il giovane dalle lamiere, successivamente è stato trasportato in codice rosso alla Poliambulanza, non sarebbe in pericolo di vita.

Dove si è verificato il sinistro