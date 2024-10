Penne nere: Gussago in festa per i 102 anni del gruppo.

102 anni: grande festa per le Penne nere

Un importante anniversario di fondazione, ben 102 anni: per l'occasione sono numerose le attività in programma che prenderanno il via a partire dal pomeriggio di domani (sabato 12 ottobre 2024) alle 14 con la deposizione delle corone ai monumenti del paese dedicati alle associazioni d'Arma e ai caduti di tutte le guerra.

Il recital

Previsto in serata alle 20.30 il recital "Il Bianco all'orizzonte", un racconto in musica messo in scena dal Corpo musicale di Cologne. É liberamente ispirato dal libro "Ritorno" di Nelson Cenci: al centro il racconto della drammatica esperienza degli alpini sul fronte russo.

Il corteo

Nella mattinata di domenica 13 ottobre 2024 alle 8.30 previsto l'ammassamento nella sede di via Staffoli; alle 9.15 l'alzabandiera e, a seguire, la celebrazione della messa e il saluto delle autorità. Prenderà poi il via alle 10.45 la sfilata per le vie del paese: la parata vedrà la presenza della Fanfara di Valle Camonica e della Banda di Lodrino: previste tappe nei vari monumenti in memoria dei corpi militari. Non solo, l'Amministrazione comunale ha invitato i cittadini ad esporre dalle finestre il tricolore ma anche a riversarsi nelle strade per accogliere la sfilata.