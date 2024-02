Morte di Roberta Repetto: pena ridotta per il medico di Manerbio, assolto il guru

Morte di Roberta Repetto, per il medico di Manerbio pena ridotta, assolto il guru.

E' arrivata la sentenza d'appello in merito al processo relativo alla morte di Roberta Repetto. Il giudice ha condannato il medico Paolo Oneda a 1 anno e 4 mesi (pena ridotta), mentre il guru del Centro Anidra Paolo Bendinelli assolto "perché il fatto non sussiste".

Il processo di primo grado si era concluso con la condanna del "santone" Bendinelli e del medico bresciano Oneda a 3 anni e quattro mesi ciascuno per omicidio colposo, mentre la psicologa Paola Dora era stata assolta.

Nel processo di secondo grado le richieste di pene erano state invece di 14 anni per Oneda (accusato di omicidio volontario) e 16 per Bendinelli (accusato di omicidio volontario, violenza sessuale e circonvenzione d'incapace).

"È buona norma rispettare e accettare le sentenze ma credo sia umanamente doloroso, in questo momento, per me poterlo fare", il commento della sorella di Roberta, Rita Repetto a pochi minuti dalla sentenza.