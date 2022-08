Pd Gussago, quinto attacco alla sede nel giro di pochi mesi

Per la quinta volta nel giro di pochi mesi la sede del Pd di Gussago di via Chiesa 1 è stata presa a sassate.

Dopo gli episodi verificatesi ad ottobre, febbraio, giugno e luglio, l'ultimo in ordine di tempo risale a ieri (lunedì 8 agosto 2022). Claudio Delorenzi portavoce del Partito Democratico di Gussago ha così commentato l'accaduto:

"Noi proseguiamo a portare avanti le nostre idee per il bene di Gussago e dell'Italia! Vi aspettiamo in sede per la prossima campagna elettorale, vincono le idee non i sassi!".

Solidarietà è stata espressa anche da parte di Michele Zanardi, segretario provinciale del Pd

"In nove mesi per ben cinque volte gli amici del Pd Gussago si sono trovati di fronte ad atti vandalici di ogni genere. Una situazione non più tollerabile per persone che mettono a disposizione della comunità la propria passione, il proprio tempo e, a questo punto, anche il proprio denaro visto che vetri e mattonelle non sono gratis (anzi).

Invitiamo chiunque abbia informazioni in merito a questi accadimenti a rivolgersi alle forze dell'ordine. L'impegno politico non può e non deve essere motivo di attacchi fino a questo punto. Per nessuno.".