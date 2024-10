Parco delle Rogge: fermati da Athena due soggetti in possesso di droga.

Due soggetti in possesso di droga al Parco delle Rogge

Nel pomeriggio di ieri (giovedì 24 ottobre 2024) la Polizia Locale di Chiari, in collaborazione con l'Unità cinofila della Polizia Locale di Treviglio, ha effettuato un nuovo servizio di controllo del territorio. Ad essere passati al vaglio i punti critici in quanto maggiormente segnalati dalla cittadinanza relativamente allo spaccio di stupefacenti. Tra le zone passate in rassegna il Parco di Villa Mazzotti e piazza del Granaio.

Gli Agenti con il cane antidroga Athena si sono poi diretti al Parco delle Rogge: ad essere fermati due soggetti. E qui, ad entrare in azione, è stato l'impareggiabile fiuto di Athena che ha permesso di scovare addosso ai due, varie dosi di sostanza stupefacente. In particolare gli accertamenti hanno permesso di identificare uno dei due fermati come consumatore, segnalato quindi in Prefettura per la sanzione pecuniaria ed anche ai fini della sospensione della patente di guida. L’altro soggetto, di nazionalità non italiana, è stato trovato in possesso di varie dosi di cocaina e di hashish: dopo i necessari accertamenti sull’identità, è stato immediatamente deferito all’autorità giudiziaria.

I controlli continueranno nelle prossime settimane

I controlli antidroga continueranno anche con il supporto dell'Unità cinofila: ne sono stati programmati vari nelle prossime settimane a Chiari. Risulta determinante in questo senso l'attiva collaborazione da parte dei cittadini i quali, attraverso le opportune segnalazioni alla Polizia Locale vanno di fatto a direzione l'attività delle Forza dell'Ordine permettendo loro di agire tempestivamente anche attraverso la sinergia di interventi della Polizia Locale con la Stazione dei Carabinieri di Chiari.

"Con questa azione intensiva vogliamo ribadire con fermezza il nostro NO ad ogni forma di passiva sopportazione finora tollerata nella nostra Città sull’intollerabile fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che portano rovina e morte nelle famiglie e compromettono il futuro soprattutto dei nostri giovani - ha dichiarato il sindaco Gabriele Zotti - Già da quest’anno l’Amministrazione Zotti intende potenziare l’organico della Polizia Locale con un nuovo Agente e a breve annunceremo le azioni previste per il 2025 per dare un segnale forte nella nostra Città. La Sicurezza pubblica a Chiari non è un optional. E soprattutto vogliamo contrastare con il massimo impegno il fenomeno dello spaccio sul nostro territorio. NO alla droga e tolleranza zero per lo spaccio"

Il primo cittadino ha affidato queste parole ad un post pubblicato su Fb invitando inoltre la cittadinanza giovedì 31 ottobre in Municipio, sala Repossi, al Convegno contro la droga.