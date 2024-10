In macchina con cocaina e hashish: arrestato a Lodetto

Tutto è partito da un controllo stradale effettuato dalla Polizia Locale di Rovato a Lodetto. All'interno dei veicolo, condotto da un giovane di Ospitaletto, è stato trovato un carico molto speciale: un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Inevitabilmente, sono scattate le manette.

In macchina con cocaina e hashish

Era l' ora di pranzo di martedì 15 ottobre quando la pattuglia della Locale ha intercettato un veicolo sospetto aggirarsi per le strade della frazione Lodetto. Raggiunto il mezzo, l'atteggiamento del conducente ha insospettuto ancor più gli agenti che hanno effettuato un controllo più approfondito dell'auto. A bordo sono state trovate 55 dosi di cocaina già confezionata e altri 15 grammi ancora da confezionare. Sono stati rinvenuti anche due panetti di hashish, più altri tre pezzi di "fumo" già confezionato. Il conducente aveva con sé anche anche una cospicua somma di denaro contante (560 euro) ritenuti provenienti dall'attività di spaccio.

Arrestato, disposti i domiciliari

Il ragazzo è un 24enne italiano, originario di Ospitaletto, con precedenti per spaccio. Giudicato per direttissima nella mattinata di mercoledì 16 ottobre, l'arresto è stato convalidato. E' stata disposta la misura cautelare dei domiciliari in attesa di udienza.