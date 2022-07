Paolo Luigi Civettini, il giorno dell'ultimo saluto

La comunità si prepara a dare l'ultimo saluto a Paolo Luigi Civettini, tragicamente scomparso nella serata di domenica 10 luglio 2022 vittima di un incidente mentre era a bordo della sua moto.

La passione per la musica

Originario di Castel Mella ma residente da anni a Sarezzo, avrebbe compiuto 54 anni il prossimo 27 luglio. Di professione fabbro, non era sposato, era molto conosciuto e apprezzato. Tra le sue grandi passioni la musica era infatti il frontman di una band solita ad esibirsi in Valtrompia. Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti una volta avuta la notizia della sua improvvisa dipartita.

L'ultimo saluto

La salma riposa alla casa funeraria In Valle (piazzale Europa 25). I funerali sono in programma per domani (giovedì 14 luglio 2022) a partire dalle 15 nella chiesa parrocchiale di Zanano. Sono attese numerose persone per l'ultimo saluto.