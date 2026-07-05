Palazzolo sull’Oglio, ritrovata la Fiat dei volontari di Cor Unum: era stata abbandonata in un campo a Rovato

E’ stata ritrovata ieri sera, sabato 4 luglio, in mezzo a un campo di Rovato la Fiat Idea rubata ai volontari dell’associazione Cor Unum di Palazzolo sull’Oglio.

Palazzolo sull’Oglio, ritrovata la Fiat dei volontari di Cor Unum

Il mezzo – utilizzato per il trasporto di anziani, fragili e disabili – era stato sottratto nella notte tra martedì 30 giugni e mercoledì 1 luglio dai garage utilizzati dall’associazione negli spazi esterni del parco delle Tre Ville, dove sono in corso i cantieri per la rigenerazione, vicino all’ex Casa del Custode della terza villa Kupfer. Il ladro (o i ladri) ha tranciato i lucchetti del cancello principale e delle autorimesse, ed è scappato a bordo dell’utilitaria. I volontari mercoledì mattina avevano segnalato l’effrazione e sporto denuncia ai carabinieri, che con il supporto della Polizia locale hanno messo al vaglio le immagini della videosorveglianza e dei varchi del territorio per individuare l’auto rubata: un mezzo fondamentale per il servizio di trasporto sociale da anni garantito dai volontari.

Poi sabato sera la bella notizia. “Il mezzo è stato trovato in un campo di Rovato – ha comunicato la presidente di Cor Unum, Margherita Lozio. Sembra che il veicolo non sia stato danneggiato. ma è stato portato dal carrozziere per una valutazione di approfondita.