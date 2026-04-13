Palazzolo sull’Oglio, dopo lo scippo ruba una bici: 33enne arrestato due volte in pochi giorni

Un 33enne straniero è finito in manette dopo aver rubato una bicicletta fuori da un centro commerciale di Palazzolo sull’Oglio. È il secondo arresto per furto aggravato inel giro di pochi giorni: mercoledì l’uomo era stato fermato per aver scippato un anziano della collanina d’oro in un bar.

Dopo lo scippo, ruba una bici: 33enne arrestato due volte in pochi giorni

I carabinieri di Palazzolo sull’Oglio sono intervenuti sabato sera, poco dopo le 19, dopo la segnalazione del proprietario della bicicletta: un operaio di origini bengalesi che aveva visto il ladro allontanarsi in sella alla sua due ruote, una frejus del valore di circa 190 euro.

Il 33enne, un marocchino senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, aveva rotto il lucchetto della bici legata fuori dallo shopping center per rubarla, per poi di allontanarsi. È stato colto sul fatto.

I carabinieri, intervenuti sul posto, sono riusciti a identificare e rintracciare il ladro passando in rassegna le immagini della videosorveglianza del centro commerciale. Il 33enne, recidivo, è stato quindi condotto in cella di sicurezza in attesa della direttissima di questa mattina, lunedì 13 aprile. L’arresto è stato convalidato, per l’uomo è stato disposto l’obbligo di presentazione tre volte a settimana.