Palazzolo, strappa la collanina a un anziano: fermato dai clienti del bar

È successo nel pomeriggio, il ladro è stato arrestato dai carabinieri

Ha strappato la collanina d’oro a un anziano in un bar, ma è stato fermato dagli altri clienti prima che potesse fuggire. Protagonista un giovane di nazionalità straniera, sulla trentina, arrestato dai carabinieri per furto aggravato.

Strappa la collanina a un anziano: fermato dai clienti del bar

È successo oggi pomeriggio, a Palazzolo sull’Oglio, presso il bar La torre. Lo scippatore si è avvicinato all’anziano, un pensionato, e gli ha strappato il monile dal collo cercando poi velocemente la fuga. Non ci è riuscito: gli avventori del bar lo hanno fermato prima che potesse allontanarsi, bloccandolo in attesa della forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chiari, che hanno arrestato l’uomo per furto aggravato. La collanina è stata restituita al legittimo proprietario, che non ha riportato lesioni. Domattina si terrà la direttissima per convalida dell’arresto.