Palazzolo, a breve la pulizia del Ponte Romano e del Lungo Oglio

Partiranno nei prossimi giorni i lavori di pulizia e manutenzione del verde del Ponte Romano e del muro del Lungo Oglio Cesare Battisti a Palazzolo sull'Oglio: le opere, tempo permettendo, inizieranno la prossima settimana e prevederanno alcune necessarie modifiche alla viabilità.

Palazzolo sull'Oglio, a breve la pulizia del Ponte Romano e del Lungo Oglio

Nello specifico, martedì 26 e mercoledì 27 novembre dalle 7 alle 18 il Ponte Romano rimarrà chiuso alla circolazione, sia dei pedoni sia delle autovetture, così da eseguire in sicurezza la pulizia e la rimozione del verde infestante presente sulle pareti del ponte stesso. I pedoni potranno raggiungere piazza Roma (e viceversa) utilizzano la Passerella pedonale di via Maddalena. Inoltre, sempre da martedì 26 novembre partirà il cantiere temporaneo mobile sul Lungo Oglio Cesare Battisti per la rimozione e la pulizia delle erbe infestanti sul muro che si affaccia sul fiume Oglio.

Per queste opere – che dureranno qualche settimana – il cantiere mobile partirà dal Ponte Romano per poi proseguire in direzione del Ponte Sara Giusi. Nei tratti del Lungo Oglio interessati dal cantiere il passaggio dei pedoni verrà incanalato sul lato opposto della carreggiata; ogni volta per i circa 30 metri necessari al cantiere mobile stesso.

In attesa del restauro

Gli interventi hanno già ottenuto l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Bergamo-Brescia e sono propedeutici ai più ampi lavori di restauro che interesseranno, in futuro, in particolare il Ponte Romano.